الزراعة: فتح باب تصدير الأسماك والمأكولات البحرية للأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حصول الشركات المصرية على رخصة تصدير أسماك ومأكولات بحرية طازجة من مصر إلى الأردن عن طريق ميناء العقبة.

وقالت محرز - في تصريح اليوم - إن وزارة الزراعة ساعدت المنشآت المصرية في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الأردنية على منح رخص التصدير والاستيراد لأسماك الكارب والبلطي من المنشآت المعتمدة، والتي قام بزيارتها وفد فني من الأردن منها مشروع بركة غليون ومزارع القطاع الخاص،وكذلك البنية التحتية بوزارة الزراعة من أطباء وباحثين ومعامل معتمدة دوليا التي تضمن سلامة سلسلة الإنتاج.

جدير بالذكر أن هذه الجهود تبذل في إطار تنفيذ خطة مصر لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية من الأسماك تأكيدا لتطبيق مصر منظومة معايير الجودة في إنتاج وتداول الأسماك لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من مختلف أنواع الأسماك، والتي أدت هذا العام إلى فتح باب تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا ليصل إلى ست دول بجانب بريطانيا.

ولفتت محرز إلى أنه رغم أن مصر تستورد كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، إلا أننا نصدر 30 ألف طن من الأسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، ولا نستورد أسماك البلطي لأن مصر تعد ثاني أكبر دولة منتجة للبلطي والأولى أفريقيا، ويتم تطبيق معايير جودة موحدة للأسماك سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي، اعتمادا على المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والأسماك.

وأوضحت أن الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك يبلغ مليونا و800 ألف طن سنويا، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، وأن خطة الدولة تستهدف إنتاج مليوني، و200 ألف طن ضمن خطة التوسع في الإنتاج السمكي لمواجهة زيادة الطلب.