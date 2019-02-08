خلال شهر.. شرطة ميناء القاهرة الجوي تضبط 72 واقعة تزوير في جوازات السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط 72 واقعة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بالدول خلال شهر يناير الماضي. جاء ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، والعمل على كشف أي محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب في جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول. وكشفت الأجهزة الأمنية وجود اختلاف وتنوع لأساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التي يرغب في التوجه إليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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