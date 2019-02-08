برصاصة في الرأس.. مقتل لص أثناء سرقة مزرعة ماشية في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مزرعة ماشية بالخانكة، أطلق الرصاص على سائق فأصابه برصاصة في الرأس أثناء قيامه وشقيقه بسرقة ماشية من مزرعته.

البداية كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة الخانكة، بالقليوبية، يفيد بوصول "نادى ج"، 38 سنة، سائق مقيم بمنطقة المرج في القاهرة، إلى أحد المستشفيات متوفى إثر إصابته بعيار ناري في الرأس.

أفاد شقيق المجني عليه، ويدعى "سامح 32 سنة"، بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص أبلغه بتواجد شقيقه داخل سيارة ملاكي بمنطقة القلج مصاب بعيار ناري فنقله إلى المستشفى.

توصلت تحريات الأمن العام، والمباحث الجنائية، إلى أنه أثناء شروع المجنى عليه وشقيقه في سرقة رؤوس أغنام من مزرعة بالجبل الأصفر شعر بهما مالكها "عبدالحليم م"، 42 سنة، عامل، فشاهدهما أثناء هروبهما وبحوزتهما بعض رؤوس الأغنام فأطلق تجاههما عدة أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه فأنهى حياته.

ضبط رجال المباحث مالك المزرعة، والذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح "بندقية آلية"، و7 طلقات نارية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.