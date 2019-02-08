مصر | تحرير 3146 مخالفة مرورية بالجيزة أخر 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 3146 مخالفة مرورية بالجيزة أخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3146 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1566 مخالفة انتظار خاطئ، 49 بدون قيادة، 67 بدون تسيير، 604 متنوع، 1986 نـمــوذج 125، 35 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، مخالفة الصلاحية الفنية للسيارة، حجز توك توك، 22 عدم استخدام حزام الأمان، 110 تجاوز السرعة المقررة قانونا الرادار، 14 حملة سرفيس، 122 التصالح الفوري، 14 ملصقات ومتعلقات، زجاج فاميه، 14 حملة سرفيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

المتهمون بمحاولة خطف صاحب شركة في الشيخ زايد يعترفون بالواقعة

اعترف المتهمين بمحاولة خطف صاحب شركة بالواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت معهم.

وقرر المتهم الأول أنه توجد خلافات بينه وبين رامي.إ.أ.ل، صاحب شركة استثمار عقاري، 34 سنة، ومقيم بمكان ضبطهم، حول قيمة بيع قطعة أرض كائنة بطريق "القاهرة الإسكندرية الصحراوي" ولم يلتزم بسداد قيمتها فأتفق مع باقي المتهمين على إختطافه مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنية لكل منهم.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان نجح رجال مباحث الجيزة في إحباط محاولة إختطاف، صاحب شركة إستثمار عقاري، بالشيخ زايد، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين بالشروع في خطفه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، بدائرة القسم وردت له معلومات بتواجد سيارة ميكروباص، يستقلها 7 أشخاص، وبالإنتقال والفحص تبين أن السيارة ميكروباص يستقلها كلًا من علي.ع.م.أ.م، صاحب شركة مقاولات، 26 سنة، هشام.ع.ا.ا.ا، فرد أمن إداري، 45 سنة، السابق إتهامه في قضيتان سلاح آخرهما سلاح أبيض، محمد.س.ع.ا، نقاش، 49 سنة، محمد.ص.ع.ا.إ، سائق، 34 سنة، السابق إتهامه في قضية مخدرات، عاطف.ص.ك.ب، قهوجي، 33 سنة، السابق إتهامه في قضية تبديد، والمطلوب للتنفيذ عليه في قضية سلاح أبيض، علاء.ي.ا.ع، نقاش، 32 سنة، وليد.م.ع.ا.م، سائق مالك وقائد السيارة، 37 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم إمبابة، عدا الأول مقيم بالعجوزة، وبحوزة الثاني كيس شطة، وبحوزة الرابع مطواة، وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.