مصر | أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بشارع مستشفى الصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بشارع مستشفى الصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال جهود البحث الجنائي عن ضبط "2 سلاح ابيض، 2 دراجة بخارية، 11 مخالفات، 35 جزئى، 9 مستأنف، فحص مقهى، وتحصيل 1070 مبلغ مالي، وضبط 12 غرامات، سلاح ناري، قضية مخدرات، 2 جناية، سلاح ناري، 2 مسجل خطر، 51 جزئي، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 126 كرسي، 15 قلب شيشة، 6 أسطوانة غاز، 15 توكتوك، 25 قلب شيشة، 6 قرار غلق وتشميع، ثلاجة عرض، 6 ميزان، 10 استاند، 7 ترولي، 3 أسطوانة، 2 توك توك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

سقوط ميدو وبحوزته 7 كيلو استروكس بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 26 كيس من مخدر الاستروكس، و7 كيلو جرام من مادة الكيتامين ومبالغ مالية بنطاق قسم شرطة إمبابة.

وردت معلومات إلي المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد قيام "محمد ا، شهرتة ميدو" 37 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة البصراوي دائرة القسم، والسابق اتهامة في قضيتين اخرهم جنح امبابة ( مخدرات ) بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنة وكرا لتصنيع وتعبئة الاستروكس المخدر، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 26 كيس يحوي نبات الاستروكس المخدر، و4 كيس يحوي مادة الكيتامين وزنت حوالي 7 كيلوا جرام، و1 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 4500 جنية.

بمواجهتة اعترف بقصد تصنيع الاستروكس والاتجار بها والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

