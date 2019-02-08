شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث مع نائب رئيس وزراء ناميبيا تعزيز التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، مع نيتومبو ناندي ندايتواه نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ناميبيا، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

جاء اللقاء في مستهل اليوم الثاني لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة على المستوى الوزاري يومي 7 و8 الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصة في مجال التبادل التجاري، كما أعرب عن استعداد مصر لتقديم خبراتها في المجالات المختلفة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وأضاف «حافظ»، أن وزير الخارجية تناول خلال اللقاء تطلُع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في عام 2019، مستعرضاً أولويات الرئاسة المصرية، والتي تتضمن التكامُل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية عقد اللجنة المشتركة في أقرب فرصة ممكنة، كما أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بموضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن «توافق أوزولويني».