شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 9 آلاف عامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرمت وزارة القوى العاملة اتفاقية عمل جماعية مع إدارة شركة بيبسي كولا مصر، لدعم صندوق الزمالة للعاملين بالشركة بمبلغ 541 ألفا و550 جنيها، ويستفيد منها 9000 عامل.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية فيما بين صندوق الزمالة للعاملين بالشركة، ولا يجوز لأي من أطرافها الرجوع إلى إدارة الشركة مُستقبلا من أجل مطالبات مالية فيما يخص هذه الاتفاقية.

ووقع الاتفاق عن الشركة محمد سامي عبدالعال شلباية، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن النقابة العامة للصناعات الغذائية، خالد عيش، بصفته رئيس النقابة، وعن ممثلى العاملين بالشركة سعيد محمد مصطفي رئيس اللجنة النقابية، وعبدالقادر صلاح، أمين عام اللجنة.

ووجه سعفان الشكر إلى كل من إدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية.