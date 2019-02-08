شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 12 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، السبت، أول أيام الفصل الدراسي الثاني في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، وكذلك في المدارس التابعة للكنيسة المصرية، حيث تبدأ الدراسة في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وشمال سيناء، فيما ينتظم، الأحد، ما يقرب من 22 مليون تلميذ وتلميذة، بمدارس القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء، وذلك في ما يقرب من 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة ودولية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير اليوم الدراسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات وتلقي أي مشكلات تحدث لحلها على الفور، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبحث تأمين المدارس وتوفير دوريات أمنية في محيط المدارس، وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأحياء لرفع المخلفات من محيط المدارس وغلق المقاهي أمام المدارس وخاصة الثانوية.

وخاطبت الوزارة جميع المديريات التعليمية بإعلان نتيجة الامتحانات التجريبية الأولى لطلاب الصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد، والتي تمت في الفترة من 13- 24 يناير الماضي، الأحد، داخل جميع المدارس الثانوية.

وطالبت الوزارة المديريات بإعداد تقرير واف عن الامتحانات، وتدوين ملاحظات الطلاب والمعلمين حول الامتحانات والتجربة الجديدة لتقييمها ورفع التقارير للوزارة خلال أسبوع من إعلان النتيجة.

وتبدأ وزارة التربية والتعليم، الاثنين المقبل، تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالنظام التراكمى الجديد بالمدارس الثانوية، وكذلك المعلمون، مع شرح آلية استخدامه والدخول على المواد التعليمية على بنك المعرفة.

ويبدأ طلاب الثانوية العامة القديمة، تحرير الاستمارات الورقية لامتحانات الثانوية العامة عقب الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية على موقع الوزارة كشرط أساسي لدخول الامتحانات.

وناشدت الوزارة الطلاب بالتوجه للمدارس والحصول على الكود السري لتسجيل الاستمارة الإلكترونية، تمهيدا لتحرير الاستمارة الورقية.

وفي سياق متصل، يعكف اتحاد طلاب مدارس مصر المنتخب على إعداد مقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة لتقديمه لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماده من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك عقب استطلاع رأي الطلاب لترتيب المواد داخل الجدول، حيث تنطلق امتحانات الثانوية العامة 8 يونيو المقبل.