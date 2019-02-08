مصر | ضبط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجنًا و67 مليون جنيه كفالاتٍ وديونًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجنًا و67 مليون جنيه كفالاتٍ وديونًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط صاحب شركة هارب من 1202 حكم قضائى متنوع بمصر الجديدة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة القاهرة مفادها اختباء المحكوم عليه الهارب على.ر.ع، (رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات، ومُقيم بمدينة الرحاب دائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة)؛ بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة والصادر ضده 1202 حكم حبس 313 جزئى-30 مستأنف- 139 غرامات جزئية- 720 غرامة مستأنفة في قضايا "نصب- شيكات- تبديد- سرقة تيار كهربائى".

وبإجمالى مدد عقوبات بلغت نحو 420 سنة وقيمة كفالات بلغت نحو 13 مليون جنيه بإجمالى مديونية بلغت نحو 67 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة تم ضبط المذكور بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.