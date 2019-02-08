مصر | في مداهمات أمنية.. ضبط 12 تاجر مخدرات بالعجوزة

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وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، المقدم مجدي موسي وكيل فرقة وسط الجيزة، في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر عن ضبط فرد خرطوش محلي الصنع، طلقة مختلفة الاعيرة، وفي مجال ضبط المواد المخدرة، تم ضبط 12 قضية اتجار في المخدرات تنوعت في ضبط 280 جرام حشيش، 510 جرام الاستروكس المخدر، 250 قرص مخدر، في مجال ضبط احراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 3 قضايا احراز سلاح أبيض بهم 3 قطع أسلحة بيضاء، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 156 حكم قضائي، كما تم تنفيذ 168 حكم قضائي "4 جنايات منهم حكم مؤبد، 11 مستأنف، 88 جزئي، 48 غرامات، 17 مخالفة، وتحصيل 2350 جنية مبالغ مالية، وفي مجال النوعيات الأخرى تم ضبط وإحضار لشخص، مراقب هارب.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

سقط فى قبضة ضباط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، عناصر تشكيل عصابى ادارا وكرا لتزوير المحررات الرسمية ممن لديهم موانع قانونية بالقليوبية، فى واحدة من الضربات القوية ضد عصابات التزوير المستندات المرور بنطاق المحافظة.

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كانت معلومات وردت لقطاع الامن العام تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة للمرور برئاسة اللواء هشام عامر مدير المباحث بالادارة، اكدتها التحريات، مفادها قيام تشكيل عصابى تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات الرسمية والمنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية مقابل مبالغ مالية.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث المرور وبرئاسة مفتشى قطاع الامن العام، وأسفرت الجهود عن تحديد أفراد التشكيل (محمد م ع حاصل على دبلوم ومحمود ع عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية).

و يقوم الأول بإصطناع تلك المحررات والمستندات ويقتصر دور الثانى فى ترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالى يتقاسمونه فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات داهمت مامورية قطاع الامن العام تنسقيًا مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما وعُثر بمسكن الأول على (36 بنطة خاصة بدمغ أرقام شاسيهات السيارات- 27 نموذج فحص فنى- 20 أمر إستلام لوحات معدنية خالية البيانات - 13 فاتورة بيع سيارة - 9 نماذج طلب تجديد سيارة- إيصال مكربن منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى - 5 بطاقات رقم قومى لأسماء مختلفة-4 نماذج رخص تسيير مؤمنة خالية البيانات - عقد بيع سيارة خالى البيانات وممهور بخاتم شعار الجمهورية - توكيل بيع سيارة خالى البيانات - نموذج ترخيص سيارة موجه للمرور المركزى - شهادة إتمام مرحلة دراسية ممهور بخاتم شعار الجمهورية - نموذج رخصة قيادة مؤمن خالى البيانات).

بمواجهتهما إعترفا، بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.