مصر | "انتوا ماسكينا إحنا بس".. مفاجأة كارثية تفجرها إحدى الفنانتين في التحقيقات عن مخرج الفيديو الجنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتوا ماسكينا إحنا بس".. مفاجأة كارثية تفجرها إحدى الفنانتين في التحقيقات عن مخرج الفيديو الجنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت إحدى الفنانتين اللتين تم القبض عليهما في قضية الفيديو الجنسي الاعتراف على المخرج والبرلماني الشهير الذي صور لهما الفيدو إذا قالت فى التحقيقات قائلة: "انتوا ماسكينا احنا بس.. خالد يوسف معروف مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معاها علاقه جنسية ويصورها.. هو عنده مرض تصوير نفسه".

وكان المخرج الشهير قد غادر البلاد إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج بسبب الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.

وعلى الفور، أشارت أصابع الاتهام إلى المخرج الشهير، وذلك بعد تصريحات مصادر أمنية بأنه لا يمكن القبض على الشخص الموجود في الفيديو مع الممثلتين لأنه عضو في البرلمان ويمتلك حصانة مما جعل اتهام يوسف، الذي لم يعلق على الأمر كي لا يثير ضجة، شبه مؤكد.