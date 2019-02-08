"بيجيب الفاكهة ويخبيها وياكلها وإحنا نايمين".. منى تطلب الخلع بعد 20 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور العمروسي:

أقامت "منى ح."، 45 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها "عبدالرحمن م."، 49 سنة، تاجر، بعد زواج دام لمدة 20 سنة، مبررة دعواها: "ما بيديش ابننا مصاريف دروس الثانوية العامة".

وقالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 3170 لسنة 2018: "تزوجت منه، عن قصة حب، وربنا رزقنا بولدين (18، 14 سنة)، مشيرة إلى أنه متيسر ماديًّا، ولكنه بخيل على أولاده".

وتابعت منى أمام محكمة الأسرة: "عبدالرحمن بياكل الأكل لوحده وما بيأكلش الولاد"، مكملة: "بيجيب الفاكهة ويخبيها علشان ياكلها وإحنا نايمين".

واستكملت: "زوجي بخيل علينا فقط وليس بخيلًا على نفسه، وكنت أقول الزمن سيغيره وخاصة لما يشوف أولاده كبروا، ولكن للأسف كل ما يكبر كل ما بخله يزيد، وأناني يشتري لنفسه ملابس كثيرة ويرفض يشتري لأولاده ملابس، وبشحت لهم ملابس أولاد إخواتي وهذا تعب نفسيتهم".

وأضافت الزوجة: "رفض يدفع فلوس الدروس الخصوصية ويقول للأولاد: "أنا لست مقصرًا مدخلكم المدارس"، مضيفة: "عندما وصل ابننا الثانوية العامة فمن الضروري أن يأخذ دروسًا خصوصية بمبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر، رفض زوجي وحلف أنه يترك التعليم وينزل يعمل معه".

اختتمت الزوجة: "بعدما وصل بخله بالإطاحة بمستقبل ابننا الذي تحملت فوق طاقتي من أجله هو وأخيه أخذتهما وتركنا له المنزل، وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 3170 لسنة 2018، ودعوى مصاريف دراسية تحمل رقم 672 لسنة 2018 وما زالت الدعوتان منظورين.