أخبار مصر | سُحب وأمطار ورياح.. بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سُحب وأمطار ورياح.. بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 09 16

سيوة 11 18

بورسعيد 11 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 09 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 19

نخل 08 17

نويبع 16 19

طابا 13 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 19 22

الغردقة 16 23

مرسى علم 16 23

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 07 20

أسيوط 09 20

سوهاج 09 21

قنا 09 21

الأقصر 13 21

أسوان 14 23

أبوسمبل 16 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 19 23

أبورماد 20 23

رأس حدربة 20 22

حلايب 19 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 18 28

الرياض 14 24

المنامة 16 22

أبوظبى 15 24

الدوحة 16 24

الكويت 13 22

دمشق 04 14

بيروت 11 16

عمان 04 13

القدس 06 13

غزة 12 18

بغداد 10 20

مسقط 18 24

صنعاء 08 25

الخرطوم 20 35

طرابلس 09 16

تونس 08 17

الجزائر 08 16

الرباط 07 18

نواكشوط 18 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 09

اسطنبول 04 08

إسلام آباد 04 16

نيودلهى 07 19

جاكرتا 24 31

بكين -07 00

كوالامبور 24 34

طوكيو 00 08

أثينا 04 12

روما 03 14

باريس 06 10

مدريد 01 14

برلين 03 05

لندن 07 10

مونتريال -15 -09

موسكو -05 -01

نيويورك -04 14

واشنطن -03 16