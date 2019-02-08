شكرا لقرائتكم خبر عن تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.. الأبرز في صحف الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد غد (الأحد) اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الجمعة/ التي أبرزت أيضا رؤية مصر حول أولويات القارة والتي سيعرضها الرئيس خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كما تابعت الصحف التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي باستخدام جميع المنشآت التابعة للحكومة المصرية في المدن الإفريقية، وكذا السفارات المصرية بالعواصم الإفريقية من خلال الاشتراك في تنفيذ ما تتم بلورته من أنشطة متنوعة من قبل الاتحاد الإفريقي، واهتمت الصحف- كذلك- باللقاءات المكثفة التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بإثيوبيا.

وركزت الصحف على جولة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد لتفقد عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم.

كما نال نشاط الحكومة مساحة واسعة من تغطيات الصحف اليوم، حيث سلطت الضوء على لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، ولقائه أيضا مع أعشاء مجلس إدراة البورصة المصرية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد غد، مستعرضة أبرز معالم الرؤية المصرية لقضايا القارة، التي سيطرحها الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحة للقمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي سيتحدث باسم قارة إفريقيا فوق المنابر الدولية المختلفة كالأمم المتحدة وقمة العشرين باليابان وكذلك قمة التعاون بين إفريقيا واليابان (تيكاد)، حيث سيتولى الرئيس خلال هذه القمم الدفاع عن مصالح القارة وتحديد أولويات شعوبها.

ونقلت الصحيفة عن السفير المصري في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي أسامة عبدالخالق القول إن الرئيس السيسي سيجري لقاءات ثنائية رفيعة السمتوى على هامس أعمال القمة الإفريقية مع القادة الأفارقة ورئيس وزراء إثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر تولي خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي اهتماما بقضايا السلم والأمن من خلال تفعيل وتنشيط وتطوير السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات ومواجهة الإرهاب الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار وخلخلة بنية الدول.

أما صحيفة (الأخبار) أبرزت أيضا تسلم الرئيس السيسي من نظيره الرواندي بول كاجامي خلال انعقاد القمة الإفريقية الثانية والثلاثين والتي تستمر يومين، تحت شعار (اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول دائمة للتشرد القسري في إفريقيا)، مضيفا أن الأولويات التي تركز عليها الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي تشمل مضاعفة جهود تنمية القارة في إطار تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وتطبيق منهج شامل في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية، والعمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتوطيد الشراكات من أجل تحقيق السلام والأمن والتنمية، كما تركز على قضايا الاندماج الإفريقي والبنية الأساسية والإندماج والتعاون إلى جانب التركيز على موضوعات السلم والأمن وإيجاد وسائل سلمية لحل المنازعات، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية.

وركزت صحيفة (الجمهورية) على بدء اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الرابعة والثلاثين بمقر الاتحاد بأديس أبابا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي إشادته بالتطورات التي يشهدها القرن الإفريقي والتي تؤكد الرغبة في إحلال السلام والأمن، وبالتوقيع قبل يومين على اتفاقية تساعد على التوصل إلى اتفاق للسلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، مما سيفتح صفحة جديدة في البلاد، مضيفة أن «العام الحالي، عام مفعم بالأحداث والرموز حيث سنحتفل بعد أيام بمرور 100 عام على انعقاد أول مؤتمر بين الدول الإفريقية وخلال عدة أشهر ستحل الذكرى العشرين على إعلان سيرت الذي وضع أسس التحول إلى الاتحاد الإفريقي، مشيدا بكل من تحلى بالشجاعة والإصرار على مدار التاريخ لاسترداد الكرامة الإفريقية.

وفي السياق ذته، أبرزت صحيفة (الأهرام)، في صدر صفحتها الأولى تصريحات السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه باستخدام جميع المنشآت التابعة للحكومة المصرية في المدن الإفريقية وكذا السفارات المصرية الموجودة في العواصم الإفريقية وذلك من خلال الاشتراك في تنفيذ ما تتم بلورته من أنشطة متنوعة من قبل الاتحاد الإفريقي أثناء الرئاسة المصرية المقررة بدءا من بعد غد.

وأبرزت الصحف اللقاءات المكثفة التي عقدها وزير الخارجية سامح شكري على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حيث التقى مع نظيره الجيبوتي وناقش معه إقامة منطقة حرة مصرية في جيبوتي، كما بحث شكري خلال لقائه مع نظيره السيراليونى على كابا، سبل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجارى والاستثمارات المصرية المباشرة في سيراليون.

وأشارت الصحف إلى أن شكري استعرض خلال لقائه مع نظيره البوروندى ايزيكيال نيبيجيرا، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، مؤكدا اهتمام مصر بنقل خبراتها إلى بوروندي في جميع المجالات، من خلال الدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا، وذلك عبر تقديم الدورات التدريبية التي تسهم في بناء الكوادر البوروندية.

عسكريا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد بعد منتصف ليلة أمس عناصر تأمين المجري الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسى بسرعة وضع قوانين لقطاع التطوير العقارى واتحاد المطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، مثمناً الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية، واستراتيجيتها الشاملة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد للنهوض بسوق التمويل العقارى، ودفع مؤشرات هذا القطاع بصورة أكبر، وتذليل العقبات التي تعترض هذا النمو، ليواكب أداء التمويل العقارى في السوق العالمية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء قوله- خلال لقائه أمس أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في القرية الذكية، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط- إنه حريص على تلبية الدعوة بلقاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لافتاً إلى حرصه منذ تولى المسئولية على لقاء رئيس الهيئة بصورة متكررة، لإدراكه الشديد لأهمية دور الهيئة الذي يوازى دور البنك المركزى في ضبط الأنشطة غير المصرفية، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم، كونها تعد المٌنظمة والرقيبة على كل التعاملات غير المصرفية، وتسهم مع البنك المركزى في ملف الشمول المالى، مؤكداً اقتناعه الكامل بأهمية دور الهيئة في هذه الفترة، لتفعيل الأنشطة المختلفة بصورة حقيقية، مثل التمويل العقارى وخلافه.

وفي لقاء آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مدبولي أكد، خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية بكامل تشكيله، بحضور محمد فريد رئيس البورصة- حرص الحكومة على دعم البورصة واتخاذ أية إجراءات تدعم عملها وتحقق مستهدفاتها، خاصة رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر البورصة مع تصحيح المفاهيم المغلوطة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة إشارته إلى أن الحكومة تتطلع لتوعية المواطنين بصورة أكبر، بدور البورصة كأحد أدوات التمويل الهامة، ودفع حجم التداول بالبورصة لتحقيق الأرقام المستهدفة.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم عن انطلاق الملتقى الإفريقي خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس 2019، مشيرة إلى أن المتلقى يستمر ثلاثة أيام تنفيذا لإحدى توصيات منصة تفاعلية ومنبر للشباب العربي والإفريقي لمناقشة التحديات المهمة التي تواجه المنطقتين على أن تعقد في مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.

وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أكد- في حوار مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية- أهمية العلاقات الأمريكية مع مصر والسعودية والإمارات والأردن، منوها بأن هذه الدول تشكل حصنا مهما وحائط صد للولايات المتحدة لمواصلة معركتها ضد التهديدات القادمة من الشرق الأوسط وأبرزها الإرهاب والنفوذ الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بومبيو قال- عند سؤاله حول جماعة الإخوان الإرهابية- إن «جماعة الإخوان لديها عدة أوجه، معظمها ليس في مصلحة الولايات المتحدة أن تسمح لهم بالصعود، وأيا كانت محاولات الإخوان للتواجد في مصر أو تركيا أو أي مكان في العالم، فإن الرئيس ترامب قد أوضح جليا أن الإرهاب والتطرف في أي شكل ستتم هزيمته لأن ذلك في مصلحة الولايات المتحدة وحماية أمن الشعب الأمريكي».