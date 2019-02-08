شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس الخميس، شهد حالة استقرار مؤقت في الأحوال الجوية، على مختلف الأنحاء.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن فرص سقوط الأمطار تقل على بعض المناطق منها سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والقاهرة.

وأوضح مدير مركز التبنؤات الجوية، أنه بداية من اليوم الجمعة، تنتشر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تمتد إلى القاهرة وحلايب وشلاتين.

وقال إن حركة الرياح تكون مقتصرة على المناطق الغربية من البلاد، وتكون محملة بالرمال والأتربة، محذرًا من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على عدد من المناطق والطرق القريبة من المسطحات المائية أو الأراضي الزراعية.​