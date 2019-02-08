أخبار مصر | درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر الخليج 365 ، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة، اليوم، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وناشد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، منوها بأن هناك فرص سقوط الأمطار مازالت متوسطة على الوجه البحري، بينما ستنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة بعد ظهر اليوم.

وحذر عبدالعال، في تصريحات صحفية، من تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية.

ولفت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر غدا على السواحل الشمالية، منوها بأن التحسن في حالة الطقس سيكون اعتبارا من يوم الأحد.

وقال إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.

كما نصح السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر، لافتًا إلى أن الأمطار مستمر اليوم وستصل إلى حد السيول على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما حذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المنزل فى الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 09 16

سيوة 11 18

بورسعيد 11 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 09 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 19

نخل 08 17

نويبع 16 19

طابا 13 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 19 22

الغردقة 16 23

مرسى علم 16 23

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 07 20

أسيوط 09 20

سوهاج 09 21

قنا 09 21

الأقصر 13 21

أسوان 14 23

أبوسمبل 16 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 19 23

أبورماد 20 23

رأس حدربة 20 22

حلايب 19 23