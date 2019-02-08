انت الان تتابع إغلاق أسواق السمك العشوائية في بورسعيد (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إغلاق جميع الأسواق العشوائية لتجارة الأسماك بأحياء المحافظة، ونقل البائعين والتجار إلى السوق الحضاري الجديد بمنطقة القنال الداخلى. جاء ذلك خلال جولة المحافظ، برفقة عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب بعد تشغيله، ووافق المحافظ، على طلب تجار الأسماك في السوق الجديد بإنشاء مظلات بشكل جمالي موحد لتوفر الحماية فوق محلات بيع الأسماك من حرارة الشمس وأمطار الشتاء، كما أعطى تعليماته لإدارات الأحياء بالتنفيذ الفوري بقرار إغلاق الأسواق العشوائية.

وأعلن الغضبان، أن العمل سيبدأ قريبا في إنشاء سوق حضاري جديد للخضروات والفاكهة بنفس مستوى سوق الأسماك علاوة على مول تجاري لتجارة الملابس الجاهزة والمستعملة، وبدأت عمليات إزالة المحلات العشوائية المجاورة لسوق الاسماك تمهيدا لإقامة الأسواق والمول الجديد لتكون منطقة قلب حي العرب هي منطقة الجذب التجاري والاستهلاكي