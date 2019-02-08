انت الان تتابع السيسي يُصدر قانونا بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم (1) لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق. وكان مجلس النواب وافق على القانون، وتم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية. ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات لتمويلها بتشجيع الأفراد والقطاع الخاص.

ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة (2) وله بصفة خاصة: 1- دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها. 2-