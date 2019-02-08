انت الان تتابع «رشوان»يكشف تفاصيل مكالمته مع «البرغوثي» بعد انسحابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقرر إجراؤها مارس المقبل، عن تفاصيل المكالمة التي دارت بينه والكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، عقب إعلان انسحابه من الترشح في انتخابات النقابة. وقال رشوان في بيان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أجريت اتصالًا ظهر اليوم بالكاتب محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، بعد انسحابه من الترشح للنقابة، ووجهت له التحية على حرصه على إعلاء مصلحة الجماعة الصحفية على ما سواها".

وأضاف، "أبلغته بتقديري الشخصي لمواقفه المهنية والنقابية المعروفة، متمنيًا له الاستمرار والتوفيق في العطاء على المستويين المهني والنقابي". وكان الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، قد أعلن اليوم انسحابه من الترشح على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وكذلك أعلن الكاتب