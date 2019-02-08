شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنشاء الكود المصري لتصميم المساجد يعيد وجهها الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بديوان عام الوزارة بإنشاء الكود المصري لتصميم المساجد، بحيث يتم تسجيل المساجد ذات العمارة الفريدة والمتميزة على مستوى الجمهورية، واختيار مجموعة من أكثرها تميزا وبمساحات مختلفة، وطرازات وتصميمات متنوعة تتناسب وسائر البيئات والمناطق سواء بعواصم المحافظات أم بسائر مدنها وقراها.

وأوضح وزير الأوقاف أنه سيتم في الكود الخاص بتصميم المساجد أيضًا اعتماد هذه النماذج في جميع العمليات الإنشائية التي تطرحها الوزارة، والتركيز على ما يعرف بالمسجد الجامع الذي يقدم إلى جانب إقامة الشعائر به خدمات مجتمعية لخدمة أهالي المنطقة أو المناطق المحيطة به.

وقال وزير الأوقاف إن إنشاء كود تصميم المساجد يعيد لمساجدنا وجهها الحضاري ورسالتها الحضارية مبنى ومعنى، ويضفي على مساجدنا طابعها الخاص المنبثق من حضارتنا العريقة والمعبر عنها وبما بجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الإعداد لمسابقة كبرى في تصميم المساجد على مساحات مختلفة وطرازات متعددة ومتنوعة، لتكون جاهزة لبناء المساجد سواء أكان هذا البناء بناء جديدا أم إحلالا وتجديدا، وسواء أكان على نفقة الوزارة أم بالجهود الذاتية، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نقلات حضارية في مختلف المجالات ولا سيما في مجال تشييد المدن الجديدة التي ستكون علامة مميزة في فن العمارة.

وأضاف وزير الأوقاف: لا شك أن تصميم وإنشاء بعض المساجد التي تعد إضافة حقيقة لفن العمارة الإسلامية وفِي مقدمتها مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بإشراف كامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الباسلة يعد نقطة ضوء قوية وكبيرة يمكن الإفادة منها والبناء عليها في الخطة الطموح التي نعمل على تحقيقها في مجال عمارة بيوت الله تعالى.

من جانبه صرح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، لـ«المصري اليوم» أن وزارة الأوقاف من خلال شؤونها الهندسية تتولى الإشراف الكامل على الالتزام بكود تصميم المساجد سواء أكان البناء عن طريق وزارة الأوقاف أم بالجهود الذاتية.

وأوضح «طايع» أن إنشاء كود تصميم المساجد لا يتعارض مطلقا مع اختلاف المساحات لأنه سيتم تطبيق النموذج الذي تم اختياره مع اختلاف المساحات بما يضفي على مساجدنا طابعها الخاص من حضارتنا العريقة والمعبر عنها وبما يجمع بين الأصالة والمعاصرة لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري في عمليات إنشاء وتصميم المساجد.