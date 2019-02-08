شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إصابه 11 شخصًا في تصادم إسعاف و«ميكروباص» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم سيارة «إسعاف» بأخرى أجرة «ميكروباص» على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارا بالحادث، وتبين إصابة كل من «أحمد صلاح سيد، 26 عاما، عبدالناصر مصطفى عبدالكريم، 18 عاما، محمد بدوي مرسي عباس، محمد محسن قطب، 28 عاما».

وأصيب كل من «حسام صالح على، أروى عبدالجيد عبدالسلام، 15 عاما، رولا عبدالجيد عبدالسلام، 12عاما، سما وليد محمد، 12عاما، مفتاح رياض خلف 52 عاما، وأسامة سامي محمد» جميعهم من أسيوط.