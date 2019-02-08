شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا بمناسبة العيد القومي للدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيا المطرب مدحت صالح حفلًا غنائيًا بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية، مساء الخميس، في جامعة المنصورة، بحضور المحافظ كمال جاد شاروبيم، والدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة.

تخلف عن الحفل عدد من نواب الدقهلية، وأوضحوا أنهم لم يحصلوا على الدعوة من قبل المحافظ، فيما أدى «صالح» عددا من أغنياته استهلها بأغنية «زي ما هي أحبها»، وحيا الجمهور قائلا: «تحية كبيرة لأهالي الدقهلية، يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب أيامكم كلها أعياد».