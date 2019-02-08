شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: «رواتب العاملين بالمجال الطبي في القانون الجديد ما بين 11 لـ22 ألف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زف مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بشرى للأطباء والعاملين بالمجال الطبي، وقال إن رواتبهم في القانون الجديد ما بين 11 إلى 22 ألف جنيه شهريا، وفقا للتخصص والدرجة العلمية الحاصل عليها.

وقال «مرشد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الخميس، إن «الكلام ده هيطبق في التأمين الصحي ببورسعيد والمستشفيات المركزية النموذجية، ورواتب التمريض والصيادلة وكل العاملين في المجال الطبي ستختلف».

وأشار «مرشد» إلى أن رواتب الممرضين ستصل لـ 7 آلاف، فيما سيقترب الصيادلة والأطباء والعاملين بالعلاج الطبيعي في الرواتب.