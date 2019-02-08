​"المحافظين" يعلن تأييده لتعديل الدستور: "تتوافق مع الظروف الراهنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن حزب المحافظين، تأييده للتعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب هذا الشهر، مؤكدًا أنها لا تتضمن مساسًا بضمانات الحقوق والحريات.

وأبدى إيهاب الخولي، عضو الحزب، رفضه لكافة الدعوات التي تهدف لتشويه إجراء إصلاحات دستورية.

بينما قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ونائبة كفر الشيخ، إن تلك التعديلات تتوافق مع الظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

وأكد أبو السعد، على جدوى التعديلات ومنطقية طرحها في ضوء الاستقرار الذي تشهده البلاد.

كان ائتلاف دعم مصر، قدم الأحد الماضي، مقترحًا لتعديل الدستور لمجلس النواب. ووافقت الجلسة العامة بالبرلمان أول أمس الثلاثاء على مناقشة التعديلات المقترحة.