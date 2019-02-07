أخبار مصر | "شباب العمال": التعديلات الدستورية هدفها الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي نعيشه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شباب العمال": التعديلات الدستورية هدفها الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي نعيشه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سكرتارية الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وأحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربى، أن التعديلات الدستورية المقترحة هدفها الحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وقال "ربيع"، في بيان له، إن الفترة المقبلة ستشهد جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته مصر منذ تولي الرئيس السيسي، ويشهد تحسن ملحوظ في الأداء بشهادة كافة المؤسسات المالية العالمية.

وأضاف أن البلاد تحتاج لمزيد من الاستقرار السياسي لضمان تنفيذ البرنامج كاملا بما سيعود بالنفع على المواطن.

من جهته قال الغنام، إن التعديلات الدستورية المقترحة عظمت من دور المرأة والشباب في المقام الأول، مشيرًا إلي أن لجان الشباب بكافة النقابات العمالية التابعة أكدت موافقتها على التعديلات الدستورية مؤكجين ثقتهم في القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ونجاحه في تخليص البلاد من الإرهاب.