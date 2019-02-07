أخبار مصر | نقابة الصناعات المعدنية: ثقة العمال في استمرار "السيسي" لا تأتي من فراغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصناعات المعدنية: ثقة العمال في استمرار "السيسي" لا تأتي من فراغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، عن موافقتها على التعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة في مجلس النواب، والتي من شأنها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى بعودة مجلس الشوري وغيرها.

وقال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعندية والهندسية والكهربائية، إن موافقة العمال التابعين للنقابة في جميع ربوع محافظات مصر، وداخل كافة المواقع الإنتاجية لهو دليل على ثقة العمال في سياسات وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجاحه في تخليص البلاد من الإرهاب والتطرف، في ظل تكتل وتلاحم الجيش مع الشرطة مع الشعب وفي القلب منه العمال.

وتابع "الفقي" أن ثقة العمال في استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تأتي من فراغ خاصة وأنه منذ توليه المسؤولية يعلن حرصه على مصالح العمال والشركات العامة رافعا شعار:لا بيع لا تصفية لا خصخصة "، كما أنه قاد بنفسه حملات رسمية وغير رسمية لتوفير حياة كريمة للمواطنيين، وقدرته على عودة دور مصر الريادي في افريقيا والمنطقة العربية والعالم، وعادت المؤسسات الدولية لتعلن عن ثقتها في اقتصاد مصر وصناعتها.

وأشار "رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية"، إلى أنه من هذا المنطلق فإن عمال "النقابة العامة" من القاعدة إلى القمة يؤيدون التعديلات الدستورية واستمرار الرئيس لبناء مصر الحديثة ومواجهة التحديات الراهنة.