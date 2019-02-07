"زوجي لا ينجب".. تفاصيل ضبط متهمة باختطاف رضيعة من مستشفى بالجيزة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على سيدة إختطفت رضيعة، عقب ولادتها بإحدى المستشفيات والإدعاء كذباً لزوجها بأنها نجلتهما.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، تبلغ لقسم شرطة الجيزة من " نادر . ع"، 27 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام وأصل بلدته بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.. أنه عقب قيام زوجته بإجراء عملية ولادة بإحدى المستشفيات بدائرة القسم ووضعها لطفلة، قام بتسليمها لإحدى السيدات التى تعرف عليها خلال فترة تواجده بالمستشفى وتوجه لإحضار مبلغ مالى من شقيقه ولدى عودته إكتشف إختفاء السيدة وبرفقتها الطفلة.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبة الحادث المدعوة " نورة . ج"، 31 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها الطفلة.. وبمواجهتها إعترفت بخطف الطفلة لعدم قدرة زوجها على الإنجاب وسابقة إدعائها له كذباً بحملها بقصد إرضاءه وقررت بتوجهها إلى المستشفى محل الواقعة، حيث تعرفت على المُبلغ وأهليته وأوهمته بمساعدته فى رعاية الطفلة وقامت بحملها بزعم تطعيمها وغافلته وفرت هاربة بالطفلة، وأخبرت زوجها أنها وضعت طفلة، بمواجهه زوج المتهمة أيد ما جاء بإعترافها ونفى علمه بواقعة الخطف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.