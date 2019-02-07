شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: الوزارة تعلمت من أخطاء الماضي حتى لا تتكرر أزمة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، إن «الوزارة تعلمت من دروس الماضي، وقامت بإجراءات استباقية لمواجهة الأمطار والسيول، ولتفادي مخاطرهما».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الوزارة تعلمت من أخطاء الماضي حتى لا تتكرر أزمة السيول»، موضحًا أن «السيول التي سقطت في بعض المحافظات تم تخزينها والاستفادة منها وتقدم بـ100 ألف طن».

وتابع أنه «تم استيعاب كافه الأمطار التي سقطت على المجارى المائية، وجارى المتابعة أولا بأول مع التأكيد على أعلى درجات الاستعداد للتعامل مع الأمطار المحتملة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة»، مؤكدًا أنه «يتم الاستفادة من كل مياه الأمطار ونحمي المنشآت ونتأخذ كل الإجراءات الاحترازية».