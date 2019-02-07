شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد اللاوندي: ترامب يريد إشعال الحرب بين السنة والشيعة في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية، إن «العلاقة بين واشنطن وطهران سيئة للغاية منذ زمن طويل، وإنه بعد غضب أمريكا على شاة إيران كان الخميني الخيار الأنسب، ولكن تتدهورت العلاقات بعدها مع النظام الجديد حتى الآن».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعل العلاقات مع إيران أسوأ مما نتخيل، خاصة بعد انسحابه من الاتفاق النووي».

وتابع أن «ترامب لديه لوثة عقلية بشأن إيران، ويريد تفعيل قواته في العراق لمراقبة طهران، وترامب يريد إشعال حربًا في المنطقة بين الشيعة والسنة بتمويل من دول الخليج نزولًا على رغبة إسرائيل».

وذكر أن «حالة ترامب أثبتت لنا مقولة أن (السياسة بألف وجه) فهو يتقرب لطالبان من أجل الوصول لسلام، والرئيس الأمريكي حول السياسة لبيزنس، لأنه ليس شخصًا سياسيًا».