شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ يكافئ «بركة أسيوط» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلم اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، بركة كمال شنودة، من مركز أبوتيج، ماكينتي حياكة منزلية وكمية من الأقمشة والمفروشات، إضافة إلى مجموعة من الكتب المتنوعة مهداة لتحديها الإعاقة.
جاء ذلك على هامش احتفالية المحافظة، الخميس، لتوزيع بعض المساعدات والأجهزة التعويضية على بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال المحافظ، في كلمته، إنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي لتسويق مشغولات الشابة بركة البالغة 34 عامًا في جميع المعارض والأسواق التي تقيمها المحافظة، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الدعم لها ولأسرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر المحافظ يكافئ «بركة أسيوط» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.