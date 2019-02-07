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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بالاحتفاء بالرموز المصرية فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوربى فى القاهرة، على وضع صور للرموز المصرية من ضمنهم كوكب الشرق، أم كلثوم والوسيقار محمد عبد الوهاب و العندليب عبد الحليم حافظ، مشيرا أنه من الرائع رؤية مطار القاهرة يحتفل بهم.
ونشر إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوربى فى القاهرة، "فيديو" لصور الرموز المصرية فى مطار القاهرة، قائلاً:" أكيد المصريين فخورين بروادهم في مختلف المجالات".
وأضاف:"من الرائع أن نرى أن مطار القاهرة يحتفل بهم. في هذا الفيديو كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ".
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