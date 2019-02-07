شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمطار القاهرة الدولي برئاسة عادل ملاك مدير الإدارة من ضبط، محاوله تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من أثينا اشتبه عبدالحليم محمد مأمور اللجنة فى راكب مصرى من ذوى الاحتياجات الخاصة يجلس على كرسى متحرك ، وبالعرض علي مجدي فريد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنه من محمد عدلى، و محمد السيد مأمورى التفتيش تحت إشراف فوزي العميري مشرف الصالة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 283 شريط بكل منها 14 قرص من أدوية الإجهاض مخفاة على ظهره أسفل الملابس الداخلية للراكب .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ،و رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية ، و إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى‎.