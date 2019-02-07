راكب من ذوي الاحتياجات الخاصة يهرب أدوية في ملابسه الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاوله تهريب كمية من الأدوية البشرية، بحوزة راكب قادم من اليونان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه. وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من أثينا، اشتبه عبدالحليم محمد مأمور اللجنة فى راكب مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يجلس على كرسي متحرك، وبالعرض علي مجدي فريد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنه من محمد عدلى ومحمد السيد مأمورى التفتيش لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود 283 شريط بكل منها 14 قرصا من أدوية الأجهاض مخفاة على ظهره أسفل الملابس الداخلية للراكب. قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

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