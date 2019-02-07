محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه اتصل ظهر اليوم الخميس، هاتفيًا بالزميل محمد البرغوثي، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الوطن، ووجه له التحية على حرصه على إعلاء مصلحة الجماعة الصحفية على ما سواها.
وأضاف رشوان، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك: "أبلغته بتقديري الشخصي لمواقفه المهنية والنقابية المعروفة، متمنيًا له الاستمرار والتوفيق في العطاء على المستويين المهني والنقابي".
كانت هذه تفاصيل خبر "رشوان": أُحيي مدير تحرير "الوطن" على إعلاءه المصلحة العامة للصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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