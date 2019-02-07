شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى الشباب العربي والأفريقي 16 مارس في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدي شباب العالم قبل قليل عن انطلاق الملتقي الأفريقي من 16 إلى 18 مارس 2019 المقبل.

ونشرت الصفحة: «ملتقى الشباب العربي والأفريقي هو حدث يستمر على مدار ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 مارس 2019، وذلك تنفيذاً لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، والتي نصّت على إقامة منصة تفاعلية ومنبر للشباب العربي والأفريقي لمناقشة التحديات المهمة التي تواجه كلا المنطقتين، على أن تُعقَد في مدينة “أسوان”، عاصمة الشباب الأفريقي».

وأضافت: إن الشباب في المنطقة العربية وأفريقيا يجمعهم الكثير من التاريخ، بالإضافة إلى الظروف الحالية، وهذا ما يجعل التعاون بينهم ضروريًا لتنمية بلادهم. فإن الشباب العربي والأفريقي قادر على صياغة رؤية واعدة للتكامل بين القارة الإفريقية والعالم العربي.

وتابعت: وبذلك يعتبر ملتقى الشباب العربي والإفريقي منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات. بحيث تتيح الفرصة للمشاركين بها لمناقشة مُختلَف الموضوعات التي تهم كل من الشباب العربي والأفريقي، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقي. سيعقد ملتقى الشباب العربي والأفريقي العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمائدة المستديرة والفاعليات التي من شأنها سدّ الفجوة بين القادة من الشباب الواعدين وبين صُنّاع القرار والسياسيين والخبراء من مختلَف المجالات لصياغة رؤية شبابية من أجل مستقبل أفضل.

وأُقيم منتدى الشباب العالم في نسخته الثانية في شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 5000 شاب من مختلف الجنسيات والمجالات للمشاركة والتفاعل. وفي نسخته الثانية،واصل منتدى الشباب العالمي التأكيد على دوره كمنبر للشباب للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجه عالمنا من منظور الشباب. قدم منتدى الشباب العالمي 2018 العديد من الفرص للشباب للمشاركة من خلال حلقات النقاش والموائد المستديرة وورش العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم منح الشباب المجال لتطبيق المواضيع التي تمت مناقشتها بطريقة تعليمية من خلال العديد من الأحداث الجانبية التي نُظمت خلال WYF 2018.

وضم برنامج منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها عبر شباب العالم عن رؤاهم وطرحوا أفكارهم وتبادلوا تجاربهم.

ومنتدى شباب العالم هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع. حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

فمنتدى شباب العالم هو فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

التسجيل عبر الرابط التالي:

https://wyfegypt.com/Ar/