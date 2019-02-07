شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: سأدعم نقيب الصحفيين القادم بكل ما أملك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن إعلانه عدم الترشح جاء بعد دراسة متأنية، وتحقيقه إنجازات كثيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن نجاحه في إنهاء كافة إجراءات إنشاء مستشفى للصحفيين المتعلقة بالأرض والتمويل، جاءت تتويجًا لمشواره خلال فترة قيادته للنقابة.

وأوضح أنه قرر التفرغ لمسئولياته في مؤسسة الأهرام، لاسيما وأن مهنة الصحافة تمر بمرحلة صعبة، وتحتاج إلى التركيز والتفرغ خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنه سيدعم نقيب الصحفيين القادم بكل ما يملك، وأيضًا مجلس النقابة القادم، وسيحترم رغبة الجمعية العمومية في اختياراتها، متابعًا: "أنا حاليًا في استراحة محارب".