شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم كفر الشيخ» تعلن تفاصيل تخصصات المدرسين المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مصطفي مرعي، مديرعام إدارة دسوق التعليمي، الوظائف المطلوبة لسد العجز في المعلمين بمختلف التخصصات للعمل بنظام التعاقد، وفق التعليمات التي أعلنتها الدكتورة بثينه كشك، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ وهي كالتالي: الوظائف المطلوبة بمدرسة الصناعه بدسوق الوظائف المطلوبة بمدرسة الصناعه بدسوق الوظائف المطلوبة بمدرسة الصناعه بدسوق

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