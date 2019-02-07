شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى بأسوان من 18 إلى 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل، انطلاق فاعليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى بأسوان من 18 إلى 20 مارس تحت رعاية الرئيس السيسى. يأتى ملتقى الشباب العربى الإفريقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عقد فى نوفمبر 2018 بشرم الشيخ ، وتتناول أجندة الملتقى القضايا التى تهم الشباب العربى الإفريقى فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

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