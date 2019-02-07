انت الان تتابع «مشكلات المدارس اليابانية» بطلب إحاطة لوزير التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التعليم في مدرسة يابانية - صورة أرشيفية

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن مشكلات المدارس المصرية اليابانية، قائلا إن هناك عدة مشكلات تخص سير العمل داخل المدارس المصرية اليابانية خاصة في فرع حدائق أكتوبر، ومن ضمنها تأخر بدء موعد الدراسة ما جعل أولياء الأمور يسجلون أبنائهم في مدارس أخرى، وبالتالي خسارتهم 50% من قيمة المصروفات التي سددوها بسبب سحب ملفات أبنائهم لعودتهم للمدارس المصرية اليابانية بعد تشغيلها.

وأضاف فؤاد، في طلب الإحاطة، اليوم الخميس، أن الأنشطة المتفق عليها والمسدد مصاريفها بالمدرسة المصرية اليابانية لم تتوفر، رغم توفير أولياء الأمور لمستلزمات هذه الأنشطة علي نفقاتهم الخاصة وسداد مصروفاتها، كما أن وجبات الإعاشة المتفق عليها والمسدد مصروفاتها لم تتوفر، وأيضا نظم التواصل الحديث المتفق عليه