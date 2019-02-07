شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: تحويل طالب الفيديو المسيء للإخوة المسيحيين للتأديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت جامعة الأزهر تحويل الطالب صاحب الفيديو المسيء عبر «السوشيال ميديا» إلى مجلس تأديب بالجامعة. جدير بالذكر أن أحد الطلاب كان قد قام بنشر مقطع فيديو مسيء للإخوة المسيحيين، وفور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وأحالته لمجلس تأديب.

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