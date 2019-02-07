شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. التعليم يجيب عن تساؤلات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أسئلة كثيرة تتعلق بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لسد العجز فى التخصصات المطلوبة فى كثير من المدارس.

هي وظائف كما تبدو تمامًا من اسمها "مؤقتة"، أى محددة بوقت معين للإيفاء باحتياجات ما لمدد محددة مسبقًا.

لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية.

المقصود هو فتح باب التقديم للمعلمين بنظام المكافأة المؤقتة في وظيفة مؤقتة عن طريق التعاقد المؤقت للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019.

أبرز الشروط هي: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المؤقتة التي يتقدم إليها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء بالتعيين أو التعاقد.

لا، فيشترط كذلك ألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية في المديرية والإدارة التعليمية، وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا ومصاهرة.

التزاما بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعقود المؤقتة وضمانًا للشفافية ومنعًا للوساطة والمحسوبية والوساطات.

نعم! يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، كما يجب ألا يكون قد حُكِم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

نعم، يبقى فقط اجتياز الاختبار التخصصي والمقابلة الشخصية.

يمكن الاطلاع على كافة المستندات وذلك من خلال الرابط التالي:

tempcontract.emis.gov.eg

لا، يتم التقدم للإعلان إلكترونيًا عن طريق الرابط المذكور أعلى.

قامت كل مديرية بتحديد العدد المطلوب لديها لسد العجز الموجود في مدارسها بحسب التخصصات المطلوبة ويتم الإعلان عن ذلك.

الغرض هو سد العجز في كل مدرسة في كل مدينة وقرية قريبة أو بعيدة، وحتى يحظى كل طالب وطالبة في مصر بحقه في التعليم بأفضل صورة ممكنة في حدود الإمكانات المتاحة.