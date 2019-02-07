السيسى يوجه بإشراك المنشآت وسفارات مصر بأفريقيا فى تنفيذ مبادرات لخدمة القارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبيل انطلاق القمة الإفريقية يوم الأحد المقبل، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه باستخدام جميع المنشآت التابعة للحكومة المصرية في المدن الإفريقية، وكذا السفارات المصرية المتواجدة في العواصم الإفريقية بالاشتراك في تنفيذ ما يتم بلورته من أنشطة متنوعة من قبل الاتحاد الإفريقي وخلال الرئاسة المصرية لتحقيق أهداف الوصول إلى نتائج تخدم طموحات الشعوب الإفريقية. جاء ذلك في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

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