شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على أوراق إجابات "إعدادية بنى سويف" المفقودة بأحد مصارف الفشن والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

عثر أحد أهالى مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، على أوراق إجابات مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية للشهادة الإعدادية، التى فقدت أثناء نقلها من مدرسة بدر الإعدادية بقرية تلت إلى مركز استلام الأوراق بمدينة الفشن.

وفوجئ ضباط مركز شرطة الفشن بصياد يدعى "شعبان.م" يحضر برفقته ملف به أوراق الإجابة المفقودة الخاص بمادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، وأخبر الصياد الضباط أنه كان يمارس مهنة الصيد بمصرف المحيط نطاق مركز الفشن وشاهد ملف به الأوراق على حافة المصرف بين الحشائش فأتى به إلى المصرف.

وكان 202 ورقة إجابة فقدت أثناء نقلها من مدرسة بدر بقرية تلت إلى مركز استلام الأوراق بمدينة الفشن لمادتى التربية الفنية والدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية.