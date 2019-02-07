قوات الأمن تُلقى القبض على أشهر مزور في مدينة نصر‎ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ، فيديو يرصد لحظة ضبط صاحب مطبعة بمدينة نصر؛ لاصطناعه المحررات الرسمية المنسوب صدورها لمصلحة الشهر العقاري.

بدأت الواقعة برصد الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور العديد من المحررات الرسمية المزورة بمنطقة مدينة نصر منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، ومن بينها المستندات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المتهم "أيمن م."، استغل كونه صاحب مطبعة "بدون ترخيص"، وقام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لمأمورية شهر عقاري مدينة نصر وزعم صداقته بموظفي المأمورية وقدرته على اصطناع التوكيلات المختلفة "توكيل عام –توكيل خاص –توكيل رسمي شامل -توكيل بيع مركبة" ممن لديهم موانع قانونية تحول دون استخراجها من مأموريات الشهر العقاري بالطرق المشروعة، مقابل حصوله على مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر المطبعة وبتفتيشها عثر على 43 توكيل "قضايا" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورهم لمأمورية شهر عقاري مدينة نصر بعضها خالي البيانات "مزورة"، و109 توكيل بيع مركبة خالي البيانات "معد للتزوير"، و88 نموذج إقرار إلغاء خالي البيانات "معد للتزوير"، واعترف المتهم بحيازته لجهاز الكمبيوتر المضبـوط وقيامه بتحميل نماذج التوكيلات سالفة الذكر لطبعها وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.