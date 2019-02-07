"اتمسكت مع عشيقها".. ضبط زوجة بتهمة "الزنا" في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فاطمة عادل:

ضبط رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان، اليوم الخميس، زوجة رفقة عشيقها "س. ج" داخل شقتها بمنطقة السلام، بعدما أبلغ عنها زوجها "و. م".

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما شك الزوج في وجود علاقة آثمة تربط بين زوجته العشرينية وعامل جبس ينهي في منزلهما بعض التصميمات.

وكشفت تحريات المباحث أن الزوج ارتبط بزوجته قبل 7 سنوات، ويعمل مهندس إلكترونيات، ومعتاد الغياب عن المنزل بالأيام لطبيعة عمله.

وأوضحت التحريات، أن الزوجة كانت تستغل غياب زوجها، وتجلب "عامل الجبس"، لذلك جهز زوجها خطة ليتمكن من إلقاء القبض عليها رفقة عشيقها داخل شقته بحضور رجال الأمن ليحرر ضدهما محضر بتهمة "الزنا".

وتمكن رجال القسم من القبض على الزوجة وعشيقها، وتحرير محضر ضدهما، وتولت النيابة العامة التحقيقات.