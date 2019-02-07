الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعديل أحكام إنشاء نقابة التشكيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم "5" مُكرر "د"، بتاريخ 6 فبراير 2019، القانون رقم 3 لسنة 2019، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976، بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

وجاء بالقانون: باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصًا وأصدرتاه:

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "20" من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، النص الآتي:

مادة "20/ فقرة أولى": لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أُجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا في هذه الحالة إذا حضره عشر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.