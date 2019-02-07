الصحة:علاج 15 ألف مواطن من أهالي "جزيرة الوراق" منذ سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 15 ألفا و673 مواطنا من أهالي جزيرة الوراق ، حتى اليوم الخميس ضمن 22 قافلة علاجية مجانية تابعة للوزارة في تخصصات متنوعة حرصا على توفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان - في بيان اليوم - إن قافلة اليوم قامت بتقديم الخدمة الطبية لـ 615 مواطنا، في تخصصات القلب، الباطنة،الأطفال ،الجلدية،الأسنان،العظام،الجراحة،المسالك، إضافة إلى عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدي، والاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكري.

وأضاف مجاهد ،أن القافلة تتضمن موظفاً من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً تيسيرًا على الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، موضحا أنه يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق، والحوامدية.

وأشار إلى أن الرائدات الريفيات قدمن التوعية للسيدات المترددات على القافلة بالمعلومات الصحية السليمة إضافةً إلى تعليم السيدات أعمال التريكو والأعمال الفنية اليدوية ومساعدتهم على ترويجها، عن طريق اكتساب خبرات تساعدهم على تحمل أعبائهم المعيشية.

جدير بالذكر أن هذه القافلة العلاجية هي القافلة الـ22 ضمن سلسة القوافل العلاجية التي بدأت عملها منذ يوم 14 من شهر سبتمبر الماضي في جزيرة الوراق، ويتم توجيهها يوم الخميس من كل أسبوع.