أخبار مصر | "التضامن": معرض للأسر المنتجة بالدقهلية على هامش احتفالها بعيدها القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": معرض للأسر المنتجة بالدقهلية على هامش احتفالها بعيدها القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم أنشطة المعرض الشامل الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية على هامش احتفالات محافظه الدقهلية بالعيد القومي، معرضا على مساحة 600م2 داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي.

وضم المعرض 50 منتج لجمعيات أهلية و15 أسرة منتجة و15 ناديا نسائيا و11 مشروع مرأة ريفية و2 مركز تكوين مهني بالإضافة إلى عدد من جمعيات رعاية ذوي القدرات الخاصة حيث تنوعت المعروضات بين المنتجات والمشغولات اليدوية والفنية والأغذية ومنتجات الألبان والعسل الطبيعي، إضافة إلى تشكيلية رائعة من الملابس والمفروشات والإكسسوارات والتصميمات المختلفة من الأثاثات، إضافة إلى تشكيلة متميزة من السجاد بأنواعه والكليم، حيث تميزت المعروضات بجودة الخامات والتصميمات المبتكرة.

يشار إلى أن المعرض قام بأفتتاحه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بحضور السيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية وعدد واسع من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكانت شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع التشاوري الإفريقي للدورة الـ٦٣ للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وعرضت خلال كلمتها برامج الحماية الاجتماعية المصرية وسياسات الحماية النقدية والإسكان الاجتماعي والدعم النقدي والعيني وتطوير القري بوصلات الغاز الطبيعي والصرف الصحي.

وأضافت والي إن الحماية الاجتماعية في مصر تستهدف الشفافية والتعليم والصحة ودعم الغذاء بهدف تحقيق المزيد من التقدم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تستهدف الفقراء واستفادت من خرائط الفقر عن طريق التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد في المجتمع، فبدأت تتعامل مع تطوير المنازل من حيث إنشاء الأسقف ووصلات المياه النظيفة واستخدام البنية التحتية والاستثمار في وضع قاعدة بيانات لإدراج الفقراء وزيادة ميزانية الدعم النقدي ومكافحة الفساد.

وأشارت والي إلى أن مصر تسعى لتحقيق المزيد من التقدم في الصحة والتعليم والبنية التحتية وتطوير المنازل ووضع آلية متكاملة لكل الأسر ونعتمد على استمرار التحقق من إنجاز البنية التحتية للأسر الأكثر فقرا ومن صدق البيانات لتحقيق أفضل النتائج من استهداف الفقراء، ونعتمد نظم لمكافحة الفساد في الوصول للفقراء الحقيقيين لأنه ليس دعم خيري وإنما لتحقيق عناصر التنمية من تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم وتحقيق دخل أكبر للأسرة

وقالت والي إن الحماية الاجتماعية التي تقدمها مصر للفقراء ليست دعم خيري فهي مشروطة بالصحة والتعليم كوسيلة لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية مرتبطة بقواعد البيانات والتي توفرت من خلال عمليات الفحص الدائم والمستمر، وتحويل الدعم المقدم للفقراء من دعم غير مشروط إلى دعم مشروط لصالح الصحة والتعليم.

وأكدت والي أن الوزارة تؤكد على حقوق الأشخاص في الحصول على الدعم ولكنها أيضا في واجبهم في تحقيق الصحة والتعليم، لأن أهم شيء في الدعم النقدي هو توفير حماية صحية وتعليمية وتحقيق تنمية الأسرة بما يحقق الاستثمار الفعلي في البشر.

وقالت والي إن ٦.٣ مليون أسرة سجلت للحصول على الدعم النقدي، وتعاونت جميع الوزارات في الحصول على كافة البيانات الخاصة لكل أسرة وما يحتاجونه في كل منطقة، مشيرة إلى آن الحكومة قررت خفض عدد الأطفال المستهدفين من تكافل وكرامة من ٣ أطفال إلى ٢ وهو نوع من الوسائل لخفض عدد السكان وهي أحد أهم التحديات التي تواجهها مصر.