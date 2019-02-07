أخبار مصر | عبد المحسن سلامة يعلن عدم ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المحسن سلامة يعلن عدم ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عدم خوضه انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين على مقعد النقيب، والمقرر إجراؤها في مطلع شهر مارس المقبل، وذلك في بيان رسمي.

وتفتح النقابة باب الترشح للانتخابات يوم 10 فبراير المقبل، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.