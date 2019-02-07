مصر | شرطة المرافق ترفع الإشغالات بـ9 مناطق في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع الإشغالات بـ9 مناطق في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز الوراق، كرداسة، العمرانية، المنطقة الأثرية، العجوزة، شمال الجيزة، الهرم، بولاق الدكرور، أكتوبر.

وتنوعت ما بين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، وإعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.